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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти під завалами Дніпра після російського удару

Київ • УНН

 • 60853 перегляди

Рятувальники продовжують пошуки 2 зниклих безвісти людей, які, ймовірно, опинилися під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, Україна, що постраждала від російського ракетного обстрілу 28 червня.

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти під завалами Дніпра після російського удару

Уже другу добу рятувальники продовжують шукати людей у Дніпрі, які ймовірно перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісті ще 2 людини. Про це повідомили в ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали.

До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.  Для пошуку людей працюють кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 480 т будівельних конструкцій та сміття.

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Нагадаємо

Російські війська ввечері 28 червня завдали удару по Дніпру, поціливши по багатоповерхівці – зруйновані чотири поверхи.

Ракетний удар рф по Дніпру: поліція ідентифікувала загиблу у багатоповерхівці29.06.24, 12:25 • 30154 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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