Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти під завалами Дніпра після російського удару
Київ • УНН
Рятувальники продовжують пошуки 2 зниклих безвісти людей, які, ймовірно, опинилися під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, Україна, що постраждала від російського ракетного обстрілу 28 червня.
Уже другу добу рятувальники продовжують шукати людей у Дніпрі, які ймовірно перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісті ще 2 людини. Про це повідомили в ДСНС України, передає УНН.
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Надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали.
До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Для пошуку людей працюють кінологічні розрахунки ДСНС.
За час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 480 т будівельних конструкцій та сміття.
Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
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