Ракетний удар рф по Дніпру: поліція ідентифікувала загиблу у багатоповерхівці
Київ • УНН
76-річна жінка була ідентифікована як жертва ракетного удару, який зруйнував житлову багатоповерхівку в Дніпрі, Україна, в результаті чого загинуло 13 людей, включаючи немовля і вагітну жінку, а дві жінки досі вважаються зниклими безвісти.
У Дніпрі ідентифікували загиблу внаслідок ракетного удару - це 76-річна жінка. Про це заявили у МВС України, передає УНН.
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Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки
Ракетний обстріл в Дніпрі: поліція знайшла останки однієї людини, дві жінки зникли безвісти29.06.24, 00:52 • 26038 переглядiв
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У поліції Дніпропетровської області розповіли, що задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок останків знайденої на місці влучання людини.
Його було досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі і встановлено генотип жіночої статі. У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.
Також правоохоронці поінформували, що кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.
Станом на 11.00 до поліції із заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей
Станом на 11.00 до поліції із заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи.