Киев • УНН
76-летняя женщина была идентифицирована как жертва ракетного удара, который разрушил жилую многоэтажку в Днепре, Украина, в результате чего погибло 13 человек, включая младенца и беременную женщину, а две женщины до сих пор считаются пропавшими без вести.
В Днепре идентифицировали погибшую в результате ракетного удара - это 76-летняя женщина. Об этом заявили в МВД Украины, передает УНН.
Детали
Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара в г. Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки
Ракетный обстрел в Днепре: полиция нашла останки одного человека, две женщины пропали без вести28 июня 2024, 21:52 • 22714 просмотров
Дополнение
В полиции Днепропетровской области рассказали, что для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека.
Он был исследован на скоростном ДНК-анализаторе и установлен генотип женского пола. У родственников пропавших без вести правоохранители отобрали образцы буккального эпителия.
Также правоохранители проинформировали, что количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. На утро без вести пропавшими считаются две женщины.
По состоянию на 11.00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек
По состоянию на 11.00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.
Напомним
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа.