В Днепре идентифицировали погибшую в результате ракетного удара - это 76-летняя женщина. Об этом заявили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

Полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара в г. Днепр. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки - резюмировали правоохранители.

Ракетный обстрел в Днепре: полиция нашла останки одного человека, две женщины пропали без вести

Дополнение

В полиции Днепропетровской области рассказали, что для установления личности погибшей криминалистами Днепропетровщины был отобран биологический образец останков найденного на месте попадания человека.

Он был исследован на скоростном ДНК-анализаторе и установлен генотип женского пола. У родственников пропавших без вести правоохранители отобрали образцы буккального эпителия.

Также правоохранители проинформировали, что количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. На утро без вести пропавшими считаются две женщины.

По состоянию на 11.00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек - подытожили в Нацполиции.

По состоянию на 11.00 в полицию с заявлениями о повреждении имущества обратились 39 человек.

Напомним

Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа.