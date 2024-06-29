Ракетный обстрел в Днепре: полиция нашла останки одного человека, две женщины пропали без вести

В Днепре полиция обнаружила останки одного человека, идентификация продолжается. Две женщины пропали без вести после ракетной атаки. От родственников пропавших отобраны ДНК-материалы для экспертизы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

По информации, полиция Днепра заявила об обнаружении останков одного человека, чью личность сейчас устанавливают.

Кроме того, две женщины считаются пропавшими без вести.

Эти события стали следствием ракетной атаки со стороны российской армии, которая привела к пострадавшим еще 8 человек, среди них шестимесячный ребенок и беременная женщина, которые нуждались в медицинской помощи.

Полицейские на месте происшествия принимают все необходимые меры для документирования преступления, совершенного со стороны вражеских военных против мирных жителей. С целью установления лиц, пострадавших в результате этой трагедии, от родственников пропавших без вести были отобраны ДНК-материалы для проведения необходимых экспертиз.

Пострадавшие граждане могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений, который развернут рядом с местом российского преступления - Национальная полиция Украины.

Напомним,

Вражеский ракетный удар попал в многоэтажку в Днепре, вызвав пожар, в результате которого погиб 1 человек, 9 получили ранения и 2 человека нуждались в спасении.

В Днепре ликвидировали пожар после вражеской атаки: погиб 1 человек, травмированы 9, спасены 2