В Днепре ликвидировали пожар после вражеской атаки: погиб 1 человек, травмированы 9, спасены 2
Киев • УНН
Вражеский ракетный удар попал в многоэтажку в Днепре, Украина, вызвав пожар, в результате которого погиб 1 человек, 9 получили ранения и 2 человека нуждались в спасении.
В Днепре спасатели ликвидировали пожар после вражеской атаки в поврежденной многоэтажке. По состоянию на 22:30 погиб 1 человек, травмированы - 9, спасены 2 человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По информации, в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме.
Сейчас известно, что погиб 1 человек, травмированы 9 человек и спасены 2 человека.
Кроме того, 23 лицам была оказана психологическая помощь.
Работы продолжаются.
Напомним
Вражеский ракетный удар попал в многоэтажку в Днепре, разрушив несколько этажей.
В Днепре обвалилась часть дома, в который попали оккупанты - СМИ28 июня 2024, 18:05 • 26335 просмотров