В Днепре ликвидировали пожар после вражеской атаки: погиб 1 человек, травмированы 9, спасены 2

В Днепре спасатели ликвидировали пожар после вражеской атаки в поврежденной многоэтажке. По состоянию на 22:30 погиб 1 человек, травмированы - 9, спасены 2 человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

По информации, в Днепре ликвидировали пожар в поврежденном ракетным ударом жилом доме.

Сейчас известно, что погиб 1 человек, травмированы 9 человек и спасены 2 человека.

Кроме того, 23 лицам была оказана психологическая помощь.

Работы продолжаются.

Напомним

Вражеский ракетный удар попал в многоэтажку в Днепре, разрушив несколько этажей.

В Днепре обвалилась часть дома, в который попали оккупанты - СМИ