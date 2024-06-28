У Дніпрі ліквідували пожежу після ворожої атаки: загинула 1 людина, травмовано 9, врятовано 2
Київ • УНН
Ворожий ракетний удар влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, Україна, спричинивши пожежу, в результаті якої загинула 1 людина, 9 отримали поранення і 2 людини потребували порятунку.
У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки у пошкодженій багатоповерхівці. Станом на 22:30 загинула 1 людина, травмовано - 9, врятовано 2 людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у Дніпрі ліквідували пожежу у пошкодженому ракетним ударом житловому будинку.
Нині відомо, що загинула 1 людина, травмовано 9 осіб та врятовано 2 людей.
Крім того, 23 особам було надано психологічну допомогу.
Роботи тривають.
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