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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Дніпрі обвалилась частина будинку, в який поцілили окупанти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38499 перегляди

Російська ракетна атака на житловий будинок у Дніпрі, Україна, зруйнувала 4 поверхи, поранила 9 людей, 2 вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Дніпрі обвалилась частина будинку, в який поцілили окупанти - ЗМІ

Частина будинку, по якому вдарили війська рф у Дніпрі, обвалилася, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих збільшилась до 9.

"Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, є інформація про потерпілих.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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