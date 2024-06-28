У Дніпрі обвалилась частина будинку, в який поцілили окупанти - ЗМІ
Київ • УНН
Російська ракетна атака на житловий будинок у Дніпрі, Україна, зруйнувала 4 поверхи, поранила 9 людей, 2 вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Частина будинку, по якому вдарили війська рф у Дніпрі, обвалилася, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих збільшилась до 9.
"Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, є інформація про потерпілих.