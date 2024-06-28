Зруйновано чотири поверхи: з'явились кадри пошкодженої багатоповерхівки в Дніпрі
Київ • УНН
Російські війська влучили в багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі, зруйнувавши 4 поверхи та спричинивши поранення.
Внаслідок роського удару по Дніпру війська рф влучили у багатоповерхівку. Наразі зруйновано 4 поверхи. Є постраждалі люди. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
У Дніпрі через удар ворога постраждав девятиповерховий житловий будинок. Зруйновані 4 поверхи. Є постраждалі люди. Всі служби вже працюють
Нагадаємо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак,у Дніпрі є влучання у багатоповерхівку - зруйновано кілька поверхів.