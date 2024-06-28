Вследствие роського удара по Днепру войска рф попали в многоэтажку. Сейчас разрушены 4 этажа. Есть пострадавшие люди. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

В Днепре из-за удара врага пострадал девятиэтажный жилой дом. Разрушены 4 этажа. Есть пострадавшие люди. Все службы уже работают - говорится в заметке.

Напомним

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, есть попадание в многоэтажку - разрушено несколько этажей.