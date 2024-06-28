Ракетна атака рф на Дніпро: поцілили у багатоповерхівку, попередньо - є поранені
Київ • УНН
Російський ракетний удар влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши кілька поверхів. Ймовріно, є поранені.
Армія рф здійснила ракетну атаку на Дніпро. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, є влучання у багатоповерхівку - зруйновано кілька поверхів, передає УНН.
"Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", - повідомив голова ОВА.
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки28.06.24, 18:35 • 22108 переглядiв