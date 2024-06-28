Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

  •  130947 просмотра
Евросовет призывает к увеличению военной помощи Украине, возвращению депортированных детей и поддержке энергетического сектора - заявление по итогам саммита

Евросовет призывает к увеличению военной помощи Украине, возвращению депортированных детей и поддержке энергетического сектора - заявление по итогам саммита

  •  103267 просмотра
Сырский в День Конституции призвал присоединяться к рядам ВСУ: должны не забывать об обязанностях

Сырский в День Конституции призвал присоединяться к рядам ВСУ: должны не забывать об обязанностях

  •  104216 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

  •  126590 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Словении подготовку ко второму Саммиту мира: "Мы не хотим затягивать эту войну"

Зеленский обсудил с президентом Словении подготовку ко второму Саммиту мира: "Мы не хотим затягивать эту войну"

  •  103147 просмотра
публикации
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

  •  126590 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

  •  130947 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  156310 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  166495 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  183469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

  •  67684 просмотра
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

27 июня 2024, 13:19  •  91066 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

27 июня 2024, 12:26  •  90470 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня 2024, 03:13  •  110858 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

26 июня 2024, 16:13  •  102360 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 16:01  •  7896 просмотра

Read in English

Российский ракетный удар попал в многоэтажку в Днепре, разрушив несколько этажей. Вероятно, есть раненые.

Армия рф осуществила ракетную атаку на Днепр. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, есть попадание в многоэтажку - разрушено несколько этажей, передает УНН.

"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушения нескольких этажей. Предварительно, есть раненые", - сообщил глава ОГА.

В Днепре прогремели взрывы на фоне ракетной опасности28 июня 2024, 15:35 • 12066 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
dneprДнепр
Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
  •  78975 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
  •  87305 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Эксклюзив
Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП
  •  107402 просмотра

Ежегодно ВСП получает до 200 обращений от судей, но факты давления находит лишь в 10% из них – бывший член ВСП

Эксклюзив
Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ
  •  85189 просмотра

Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

Эксклюзив
Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители
  •  78901 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

Эксклюзив
Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
  •  47793 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100194 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  84140 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
27 июня 2024, 12:00  •  94494 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
27 июня 2024, 08:35  •  101277 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Популярные

Зеленский обсудил с президентом Словении подготовку ко второму Саммиту мира: "Мы не хотим затягивать эту войну"

Зеленский обсудил с президентом Словении подготовку ко второму Саммиту мира: "Мы не хотим затягивать эту войну"

  •  103147 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

  •  126590 просмотра
Сырский в День Конституции призвал присоединяться к рядам ВСУ: должны не забывать об обязанностях

Сырский в День Конституции призвал присоединяться к рядам ВСУ: должны не забывать об обязанностях

  •  104216 просмотра
Евросовет призывает к увеличению военной помощи Украине, возвращению депортированных детей и поддержке энергетического сектора - заявление по итогам саммита

Евросовет призывает к увеличению военной помощи Украине, возвращению депортированных детей и поддержке энергетического сектора - заявление по итогам саммита

  •  103267 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

  •  130947 просмотра

Публикации

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

  •  126590 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

  •  130947 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  156310 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

27 июня 2024, 07:33  •  166495 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  183469 просмотра

Война

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре

  •  1594 просмотра
В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

  •  6961 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

  •  8287 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

  •  9109 просмотра
Сразу пять российских кораблей, вероятно, из акватории Азовского моря движутся в сторону Новороссийска

Сразу пять российских кораблей, вероятно, из акватории Азовского моря движутся в сторону Новороссийска

  •  10571 просмотра

политика

В Казахстане заявили, что не будут выдавать Украине подозреваемого в покушении на казахского оппозиционера Садыкова

В Казахстане заявили, что не будут выдавать Украине подозреваемого в покушении на казахского оппозиционера Садыкова

  •  1915 просмотра
Представлен новый глава ГСЧС Украины руководящему составу ведомства

Представлен новый глава ГСЧС Украины руководящему составу ведомства

  •  7721 просмотра
Зеленский встретился с президентом Всемирной легкой атлетики

Зеленский встретился с президентом Всемирной легкой атлетики

  •  11932 просмотра
Кулеба обсудил соглашение по безопасности и военную поддержку Украины с главой МИД Польши

Кулеба обсудил соглашение по безопасности и военную поддержку Украины с главой МИД Польши

  •  14083 просмотра
Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с главой Консультативной миссии ЕС

Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с главой Консультативной миссии ЕС

  •  21487 просмотра

Война

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре

  •  1594 просмотра
В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

  •  6961 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

Ракетная атака рф на Днепр: попали в многоэтажку, предварительно - есть раненые

  •  8287 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

  •  9109 просмотра
Сразу пять российских кораблей, вероятно, из акватории Азовского моря движутся в сторону Новороссийска

Сразу пять российских кораблей, вероятно, из акватории Азовского моря движутся в сторону Новороссийска

  •  10571 просмотра

политика

В Казахстане заявили, что не будут выдавать Украине подозреваемого в покушении на казахского оппозиционера Садыкова

В Казахстане заявили, что не будут выдавать Украине подозреваемого в покушении на казахского оппозиционера Садыкова

  •  1915 просмотра
Представлен новый глава ГСЧС Украины руководящему составу ведомства

Представлен новый глава ГСЧС Украины руководящему составу ведомства

  •  7721 просмотра
Зеленский встретился с президентом Всемирной легкой атлетики

Зеленский встретился с президентом Всемирной легкой атлетики

  •  11932 просмотра
Кулеба обсудил соглашение по безопасности и военную поддержку Украины с главой МИД Польши

Кулеба обсудил соглашение по безопасности и военную поддержку Украины с главой МИД Польши

  •  14083 просмотра
Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с главой Консультативной миссии ЕС

Безопасность в море и на суше, защита портовой инфраструктуры: Кипер рассказал подробности встречи с главой Консультативной миссии ЕС

  •  21487 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

  •  25363 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  78262 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  113536 просмотра

Экономика

В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

В результате российских ракетных ударов ДТЭК потеряла 90% мощностей

  •  6961 просмотра
Завтра в Украине весь день будут действовать графики почасовых отключений

Завтра в Украине весь день будут действовать графики почасовых отключений

  •  9621 просмотра
На Волыни с июля временно прекращают освещать автомобильные дороги

На Волыни с июля временно прекращают освещать автомобильные дороги

  •  12056 просмотра
Бурштынская ТЭС сильно разрушена и восстановлению не подлежит - ОВА

Бурштынская ТЭС сильно разрушена и восстановлению не подлежит - ОВА

  •  33197 просмотра
На следующей неделе Украина ожидает получить транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов - Шмыгаль

На следующей неделе Украина ожидает получить транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов - Шмыгаль

  •  11983 просмотра

Киев

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

  •  8565 просмотра
Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении

  •  10575 просмотра
Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено

  •  24676 просмотра
Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки

Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки

  •  25616 просмотра
Проезд к вокзалу в Киеве освободили после частичного блокирования, поезда курсируют по расписанию

Проезд к вокзалу в Киеве освободили после частичного блокирования, поезда курсируют по расписанию

  •  24134 просмотра