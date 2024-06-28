Российская ракетная атака на жилой дом в Днепре, Украина, разрушила 4 этажа, ранила 9 человек, 2 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
Часть дома, по которому ударили войска рф в Днепре, обвалилась, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, количество пострадавших увеличилось до 9.
"Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил глава ОГА.
Напомним
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.