Часть дома, по которому ударили войска рф в Днепре, обвалилась, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, количество пострадавших увеличилось до 9.

"Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщил глава ОГА.

Напомним

Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.