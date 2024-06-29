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Ракетний обстріл в Дніпрі: поліція знайшла останки однієї людини, дві жінки зникли безвісти

Київ • УНН

 • 26038 перегляди

У результаті російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, Україна, були знайдені останки однієї людини, дві жінки вважаються зниклими безвісти, а ще 8 осіб отримали поранення, в тому числі дитина і вагітна жінка.

Ракетний обстріл в Дніпрі: поліція знайшла останки однієї людини, дві жінки зникли безвісти

У Дніпрі поліція виявила рештки однієї людини, ідентифікація триває. Дві жінки зникли безвісти після ракетної атаки. Від родичів зниклих відібрані ДНК-матеріали для експертизи. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, поліція Дніпра заявила про виявлення решток однієї людини, чию особу наразі встановлюють.

Крім того, дві жінки вважаються зниклими безвісти.

Ці події стали наслідком ракетної атаки з боку російської армії, яка призвела до постраждання ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка, які потребували медичної допомоги.

Поліцейські на місці події вживають всіх необхідних заходів для документування злочину, вчиненого з боку ворожих військових проти мирних жителів. З метою встановлення осіб, які постраждали внаслідок цієї трагедії, від родичів зниклих безвісти були відібрані ДНК-матеріали для проведення необхідних експертиз.

Постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину

- Національна поліція України.

Нагадаємо

Ворожий ракетний удар влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, спричинивши пожежу, в результаті якої загинула 1 людина, 9 отримали поранення і 2 людини потребували порятунку.

У Дніпрі ліквідували пожежу після ворожої атаки: загинула 1 людина, травмовано 9, врятовано 228.06.24, 22:50 • 42065 переглядiв

Юлія Котвицька

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