Ракетний обстріл в Дніпрі: поліція знайшла останки однієї людини, дві жінки зникли безвісти
Київ • УНН
У результаті російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, Україна, були знайдені останки однієї людини, дві жінки вважаються зниклими безвісти, а ще 8 осіб отримали поранення, в тому числі дитина і вагітна жінка.
У Дніпрі поліція виявила рештки однієї людини, ідентифікація триває. Дві жінки зникли безвісти після ракетної атаки. Від родичів зниклих відібрані ДНК-матеріали для експертизи. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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За інформацією, поліція Дніпра заявила про виявлення решток однієї людини, чию особу наразі встановлюють.
Крім того, дві жінки вважаються зниклими безвісти.
Ці події стали наслідком ракетної атаки з боку російської армії, яка призвела до постраждання ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка, які потребували медичної допомоги.
Поліцейські на місці події вживають всіх необхідних заходів для документування злочину, вчиненого з боку ворожих військових проти мирних жителів. З метою встановлення осіб, які постраждали внаслідок цієї трагедії, від родичів зниклих безвісти були відібрані ДНК-матеріали для проведення необхідних експертиз.
Постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину
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