Вследствие ракетного удара армии рф по Киеву зафиксировано падение обломков, повреждена многоэтажка в Оболонском районе, сообщили в КГВА, передает УНН.

В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома говорится в сообщении.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. На место следуют подразделения ГСЧС.