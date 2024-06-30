У Києві через падіння уламків ворожої ракети пошкоджена багатоповерхівка
Київ • УНН
Ракетний удар спричинив падіння уламків в Оболонському районі Києва, пошкодивши житловий будинок.
Внаслідок ракетного удару армії рф по Києву зафіксовано падіння уламків, пошкоджена багатоповерхівка в Оболонському районі, повідомили в КМВА, передає УНН.
Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку
Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється.На місце слідують підрозділи ДСНС.