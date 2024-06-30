Городской голова Виталий Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Оболонский район столицы на фоне работы ПВО на Киевщине, передает УНН.

"Вызов экстренных служб в Оболонский район столицы. Все подразделения направляются на место! Подробности позже", - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что на Киевщине работали силы противовоздушной обороны.