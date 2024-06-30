Атака рф на Київ: екстрені служби отримали виклик з Оболонського району - мер
Київ • УНН
Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. Всі підрозділи прямують на місце.
Міський голова Віталій Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Оболонський район столиці на тлі роботи ППО на Київщині, передає УНН.
"Виклик екстрених служб в Оболонський район столиці. Всі підрозділи прямують на місце! Подробиці згодом", - написав Кличко.
Раніше повідомлялось , що на Київщині працювали сили протиповітряної оборони.