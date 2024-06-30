Три человека погибли в воскресенье, когда небольшой самолет, в котором они находились, разбился на автомагистрали к востоку от Парижа. Об этом пишет Le Parisien, передает УНН.

Детали

Ни одна машина не пострадала в авиакатастрофе, которая произошла на автомагистрали А4 в Нуазьеле к востоку от французской столицы.

По словам источника в полиции, авария произошла из-за того, что небольшой самолет задел высоковольтную линию электропередачи.

В результате аварии автомагистраль перекрыли в обоих направлениях.

Прокурор Мо Жан-Батист Бладье сообщил агентству Afp, что жертвами были "двое мужчин и женщина", добавив, что пилот "родился в 1989 году".

Проводится расследование под руководством жандармерии воздушного транспорта.

В США семьи погибших в авиакатастрофе Boeing требуют для компании рекордный штраф в почти 25 миллиардов долларов