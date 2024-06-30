Троє людей загинули під час аварії невеликого літака на автостраді поблизу Парижа
Київ • УНН
Три людини загинули, коли невеликий літак розбився на шосе під Парижем після зіткнення з лінією електропередач.
Троє людей загинули в неділю, коли невеликий літак, у якому вони перебували, розбився на автомагістралі на схід від Парижа. Про це пише Le Parisien, передає УНН.
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Жодна машина не постраждала в авіакатастрофі, яка сталася на автомагістралі А4 в Нуаз'єлі на схід від французької столиці.
За словами джерела в поліції, аварія сталася через те, що невеликий літак зачепив високовольтну лінію електропередачі.
Внаслідок аварії автомагістраль перекрили в обох напрямках.
Прокурор Мо Жан-Батіст Бладьє повідомив агентству Afp, що жертвами були "двоє чоловіків і жінка", додавши, що пілот "народився в 1989 році".
Проводиться розслідування під керівництвом жандармерії повітряного транспорту.
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