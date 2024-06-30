Киев • УНН
Российский ракетный обстрел вызвал пожар на 8-м и 9-м этажах жилого дома в Оболонском районе Киева, пострадавших нет.
В результате падения обломков вражеской ракеты на жилой дом в Оболонском районе столицы зафиксировано возгорание на 8 и 9 этажах, обращений от пострадавших нет, сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
"В Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом. Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте", - написал Кличко.
Также он добавил, что обращений от пострадавших из дома на Оболони, куда попали осколки, пока нет. Медики дежурят на месте.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара армии рф по Киеву зафиксировано падение обломков, повреждена многоэтажка в Оболонском районе.