Атака рф на Київ: є загоряння на 8 та 9 поверхах житлового будинку, звернень від потерпілих немає
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл спричинив пожежу на 8-му та 9-му поверхах житлового будинку в Оболонському районі Києва, постраждалих немає.
Внаслідок падіння уламків ворожої ракети на житловий будинок в Оболонському районі столиці зафіксовано загоряння на 8 та 9 поверхах, звернень від потерпілих немає, повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.
"В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - написав Кличко.
Також він додав, що звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці.
Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару армії рф по Києву зафіксовано падіння уламків, пошкоджена багатоповерхівка в Оболонському районі.