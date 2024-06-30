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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Атака рф на Київ: є загоряння на 8 та 9 поверхах житлового будинку, звернень від потерпілих немає

Київ • УНН

 • 34048 перегляди

Російський ракетний обстріл спричинив пожежу на 8-му та 9-му поверхах житлового будинку в Оболонському районі Києва, постраждалих немає.

Атака рф на Київ: є загоряння на 8 та 9 поверхах житлового будинку, звернень від потерпілих немає

Внаслідок падіння уламків ворожої ракети на житловий будинок в Оболонському районі столиці зафіксовано загоряння на 8 та 9 поверхах, звернень від потерпілих немає, повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН

"В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - написав Кличко. 

Також він додав, що звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару армії рф по Києву зафіксовано падіння уламків, пошкоджена багатоповерхівка в Оболонському районі. 

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