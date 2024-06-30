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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского авиаудара по населенному пункту на Херсонщине погиб человек

В результате российского авиаудара по населенному пункту на Херсонщине погиб человек

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 20:41  •  10169 просмотра

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В результате российского авиаудара по населенному пункту Дарьевка Херсонской области погиб человек, повреждены школа, гуманитарный штаб, объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В результате российского авиаудара по Дарьевской общине на Херсонщине погиб человек, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.

Детали

Стало известно об одном погибшем в результате российского авиаудара по населенному пункту в Дарьевской громаде.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1982 года рождения. Мои соболезнования родственникам погибшего..

говорится  в сообщении.

Напомним,

Вечером военные РФ с авиации ударили по двум населенным пунктам Херсонщины. В одном из сел Дарьевской громады повреждены школа, гуманитарный штаб, объект критической инфраструктуры и дома.

Также двумя управляемыми авиабомбами нанесли удар по Тягинской общине. Информацию о раненых и повреждениях устанавливают.

Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области28 июня 2024, 12:58 • 19100 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
khersonskaya-oblastХерсонская область
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