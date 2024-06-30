В результате российского авиаудара по населенному пункту на Херсонщине погиб человек
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по населенному пункту Дарьевка Херсонской области погиб человек, повреждены школа, гуманитарный штаб, объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
В результате российского авиаудара по Дарьевской общине на Херсонщине погиб человек, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.
Детали
Стало известно об одном погибшем в результате российского авиаудара по населенному пункту в Дарьевской громаде.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1982 года рождения. Мои соболезнования родственникам погибшего..
Напомним,
Вечером военные РФ с авиации ударили по двум населенным пунктам Херсонщины. В одном из сел Дарьевской громады повреждены школа, гуманитарный штаб, объект критической инфраструктуры и дома.
Также двумя управляемыми авиабомбами нанесли удар по Тягинской общине. Информацию о раненых и повреждениях устанавливают.
Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области28 июня 2024, 12:58 • 19100 просмотров