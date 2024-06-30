Внаслідок російського авіаудару по населеному пункту на Херсонщині загинув чоловік
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по населеному пункту Дар'ївка Херсонської області загинула людина, пошкоджено школу, гуманітарний штаб, об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
Внаслідок російського авіаудару по Дар’ївській громаді на Херсонщині загинув чоловік, повідомив керівник ОВА Прокудін, передає УНН.
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Стало відомо про одного загиблого внаслідок російського авіаудару по населеному пункту у Дар’ївській громаді.
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Нагадаємо
Ввечері військові РФ з авіації вдарили по двох населених пунктах Херсонщини. В одному із сіл Дар’ївської громади пошкоджені школа, гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфраструктури та будинки.
Також двома керованими авіабомбами завдали удару по Тягинській громаді. Інформацію щодо поранених та пошкоджень встановлюють.
Чоловік загинув через удар рф дроном по Одрадокам'янці на Херсонщині28.06.24, 15:58 • 19572 перегляди