На фронте по состоянию на 19:00 количество боевых столкновений возросло до 109. Самый активный враг на Покровском направлении. На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска. На Купянском - возле Синьковки и Стельмаховки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:00 30 июня, передает УНН.

В течение дня агрессор ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Наиболее активны захватчики на Покровском направлении. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь восемь раз. Продолжаются бои в районе Волчанска. Противник активно применяет авиацию с территории рф, бомбя районы Липцов, Токаревки Второй, Веселого, Нескучного, Дергачей, Слобожанского и Харькова.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск. Продолжаются бои у Синьковки и Стельмаховки.

Лиманское направление. Силы обороны сдерживают врага в районах Невского и Торского. Общее количество боестолкновений достигло 11.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до шести. Продолжается бой неподалеку от Южного.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются девять штурмовых действий, в частности идут бои в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой.

Добавились по две вражеских попытки атаковать на Кураховском и Времовском направлениях.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Президент: рф провалила наступление на Харьковском направлении, поэтому они будут срочно думать, что им еще сделать