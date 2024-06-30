Генштаб: тривають бої в районі Вовчанська та біля Синьківки і Стельмахівки
Київ • УНН
На Харківському та Куп'янському напрямках біля Вовчанська, Синьківки та Стельмахівки тривають бойові дії - станом на 19:00 30 червня по всій лінії фронту відбулося 109 бойових зіткнень, причому найбільшу активність противник проявляє на Покровському напрямку.
На фронті станом на 19:00 кількість бойових зіткнень зросла до 109. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. На Харківському напрямку тривають бої в районі Вовчанська. На Куп’янському - біля Синьківки та Стельмахівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19: 00 30 червня, передає УНН.
Протягом дня агресор шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активні загарбники на Покровському напрямку. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку ворога
За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
Харківський напрямок. Сьогодні агресор намагався атакувати тут вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території рф, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.
На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки.
Лиманський напрямок. Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11.
На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.
На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають дев’ять штурмових дій, зокрема йдуть бої в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.
Додались по дві ворожих спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.
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