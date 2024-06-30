Девять человек пострадали в результате сегодняшнего удара российских войск по Харькову. россияне попали в терминал "Новой почты", сообщил 30 июня председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших в результате удара по Харькову возросло до 9. Попадание было в терминал "Новой почты". 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, остальные - мужчины - написал Синегубов в Telegram.

Он рассказал, что погиб мужчина - работник почтового отделения.

По его словам, попадание было в автопарк. Уничтожено 8 автомобилей, десятки поврежденных.

Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут.

Дополнение

Вследствие вражеского удара армия рф по Харькову пострадал 8-месячный младенец.