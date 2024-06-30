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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Серед постраждалих внаслідок удару рф по Харкову 8-місячне немовля, горить пошта

Київ • УНН

 • 23057 перегляди

8-місячне немовля та п'ятеро дорослих отримали поранення під час атаки російської армії на Харків, в результаті якого горить поштове відділення та 7 автомобілів.

Серед постраждалих внаслідок удару рф по Харкову 8-місячне немовля, горить пошта

Внаслідок ворожого удару армія рф по Харкову постраждало 8-місячне немовля та пятеро дорослих.  Внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти, повідомляє УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова. 

"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову", - написав Терехов у Telegram. 

Також, за його даними, внаслідок атаки  горять 7 машин підприємства по якому поліцила армія рф. Обстеження місця прильоту триває.

Доповнення 

Голова ОВА Олег Синєгубов доповнив, що внаслідок удару горить  відділення пошти. 

"Внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти. Горять 7 вантажних автомобілів", - написав він. 

Нагадаємо 

Армія рф у неділю, 30 червня, завдала удару по Харкову, внаслідок чого виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. 

Тетяна Краєвська

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