рф влучила КАБом по Харкову, виникла пожежа
Київ • УНН
Російський удар з КАБ по Харкову спричинив пожежу в цивільній нежитловій будівлі.
Армія рф у неділю, 30 червня, завдала удару по Харкову, внаслідок чого виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. Попередньо, інформації про постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі. На цю хвилину - без постраждалих. Ліквідація наслідків та огляд триває
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов доповнив, що росіяни поцілили КАБом.
"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - написав мер.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові пролунав вибух.