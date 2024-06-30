Армия рф в воскресенье, 30 июня, нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания. Предварительно, информации о пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате удара по Харькову возник пожар гражданского нежилого здания. На эту минуту - без пострадавших. Ликвидация последствий и осмотр продолжается - написал Синегубов в Telegram.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов дополнил, что россияне попали КАБом.

"Попадание КАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", - написал мэр.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремел взрыв.