Российский удар из КАБ по Харькову вызвал пожар в гражданском нежилом здании.
Армия рф в воскресенье, 30 июня, нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания. Предварительно, информации о пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате удара по Харькову возник пожар гражданского нежилого здания. На эту минуту - без пострадавших. Ликвидация последствий и осмотр продолжается
В свою очередь мэр города Игорь Терехов дополнил, что россияне попали КАБом.
"Попадание КАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", - написал мэр.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремел взрыв.