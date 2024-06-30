Киев • УНН
8-месячный младенец и пятеро взрослых получили ранения во время атаки российской армии на Харьков, в результате которого горит почтовое отделение и 7 автомобилей.
В результате вражеского удара армия рф по Харькову пострадали 8-месячный младенец и пятеро взрослых. В результате обстрела КАБом горит отделение почты, сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.
"Младенец восьми месяцев и пятеро взрослых пострадали в результате террористического удара по Харькову", - написал Терехов в Telegram.
Также, по его данным, в результате атаки горят 7 машин предприятия по которому полицейская армия рф. Обследование места прилета продолжается.
Дополнение
Председатель ОВА Олег Синегубов дополнил, что в результате удара горит отделение почты.
"В результате обстрела КАБом горит отделение почты. Горят 7 грузовых автомобилей", - написал он.
Напомним
Армия рф в воскресенье, 30 июня, нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания.