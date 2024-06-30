У Харкові рф влучила в термінал "Нової пошти", кількість постраждалих зросла до 9
Київ • УНН
Дев'ять осіб, у тому числі 8-місячна дитина і жінка, були поранені, коли російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Харкові. Загинув один співробітник.
Дев'ять людей постраждали внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову. росіяни поцілили у термінал "Нової пошти", повідомив 30 червня голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 9. Влучання було в термінал "Нової пошти". 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки
Він розповів, що загинув чоловік — працівник поштового відділення.
За його словами, влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.
Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару армія рф по Харкову постраждало 8-місячне немовля.