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У Харкові рф влучила в термінал "Нової пошти", кількість постраждалих зросла до 9

Київ • УНН

 • 23149 перегляди

Дев'ять осіб, у тому числі 8-місячна дитина і жінка, були поранені, коли російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Харкові. Загинув один співробітник.

У Харкові рф влучила в термінал "Нової пошти", кількість постраждалих зросла до 9

Дев'ять людей постраждали внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову. росіяни поцілили у термінал "Нової пошти", повідомив 30 червня голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 9. Влучання було в термінал "Нової пошти". 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки

- написав Синєгубов у Telegram.

Він розповів, що загинув чоловік — працівник поштового відділення.

За його словами, влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.

Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.

Доповнення 

Внаслідок ворожого удару армія рф по Харкову постраждало 8-місячне немовля

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