Вечером воскресенья, 30 июня, в Оболонском районе столицы на жилой дом упали обломки ракеты и начался пожар. По состоянию на 23:03 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении количества пострадавших до шести, передает УНН.

Детали

"По информации столичных медиков, в доме на Оболони, куда попали обломки ракеты, шестеро пострадавших - 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина. Одну пожилую женщину госпитализировали. Всем остальным - оказали помощь на месте. Все пострадавшие - с острой реакцией на стресс", - написал он.

Контекст

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, российские войска, вероятно, применили крылатые ракеты. Они пересекли Черниговскую область и направлялись на Киев с северо-восточного направления.

Силы и средства ПВО уничтожили вражеские воздушные цели. Тип и количество ракет сейчас уточняются.

В результате вражеской атаки на Киев у двух женщин острая реакция на стресс - Кличко