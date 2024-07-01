Ракетний удар по Києву: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували
Київ • УНН
Шестеро мешканців зазнали гострого стресу, а одна літня жінка була госпіталізована після того, як осколки ракети влучили в житловий будинок в Оболонському районі Києва, спричинивши пожежу.
Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети й почалася пожежа. Станом на 23:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих до шести, передає УНН.
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"За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих - 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес", - написав він.
Контекст
За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська, ймовірно, застосували крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку.
Сили та засоби ППО знищили ворожі повітряні цілі. Тип та кількість ракет зараз уточнюються.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у двох жінок гостра реакція на стрес - Кличко 30.06.24, 20:34 • 50528 переглядiв