Ракетний удар по Києву: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60420 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147409 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142640 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120241 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131488 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84416 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92682 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98597 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89616 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219741 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
45%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41672 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18895 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18530 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41665 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20458 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142640 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219741 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370035 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305723 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10261 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30459 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27406 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120241 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32511 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ракетний удар по Києву: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували

Київ • УНН

 • 44527 перегляди

Шестеро мешканців зазнали гострого стресу, а одна літня жінка була госпіталізована після того, як осколки ракети влучили в житловий будинок в Оболонському районі Києва, спричинивши пожежу.

Ракетний удар по Києву: у 6 мешканців - гострий стрес, одну жінку госпіталізували

Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети й почалася пожежа.  Станом на 23:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих до шести, передає УНН.

Деталі

"За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих - 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес", - написав він.

Контекст

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська, ймовірно, застосували крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку.

Сили та засоби ППО знищили ворожі повітряні цілі. Тип та кількість ракет зараз уточнюються.

Внаслідок ворожої атаки на Київ у двох жінок гостра реакція на стрес - Кличко 30.06.24, 20:34 • 50528 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиївЗдоров'я
Військово-повітряні сили України
Віталій Кличко
Чернігів
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67