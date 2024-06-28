28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

Сегодня, в четвертую пятницу июня, отмечается Международный день розового вина, пишет УНН.

Родиной розового вина считается французский регион Прованс, где его начали производить в ХIV веке. В ХѴІІ веке Франция начала экспортировать розовое вино в Англию и Нидерланды.

Розовое вино производят по особой технологии исключительно из ягод винограда красных сортов. Единственное исключение из правил это розовое шампанское, когда к суслу из белого винограда добавляют красное вино.

Мировыми лидерами по производству розового вина являются, конечно, Франция, а также Италия, Португалия, Испания, США, Чили и Аргентина.

Интересно, что второй после Франции страной по потреблению розового вина на душу населения является Уругвай.

Розовое вино является самым романтичным и прочно ассоциируется с богемной жизнью. Не зря. Об этом говорит, например, широкий ассортимент вкусов и оттенков, которые характерны для него.

Кислотность, хорошая структура, а также легкая тленность делают это вино идеальным дополнением к широкому ассортименту пищи. Важно помнить, что одна из ценностей розовых вин в том, что они очень универсальны

Сладкоежки 28 июня отмечают день молочного шоколада. Событие возникло в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

По одной из версий, молочный шоколад начали производить в Испании в ХѴІІ веке.

В 1839 году на одной из кондитерских фабрик Германии начали производить молочный шоколад в виде напитка. А уже через 30 лет швейцарский кондитер Даниэль Петер придал ему привычную для нас форму плитки

Массовое производство молочного шоколада начала британская компания Cadbury. Самый дорогой батончик молочного шоколада этой компании был продан за 687 долларов из-за того, что в 1901 году побывал в Антарктиде с экспедицией, которую возглавлял Роберт Скотт.

Еще 28 июня можно приобщиться к празднованию Международного дня пирсинга. Именно в этот день родился Джим Уорд, который первым в мире в 1978 году открыл первый профессиональный салон пирсинга.

Несмотря на то, что прокалывание мочек ушей и носа веками было свойственно некоторым народам, именно Уорд сделал пирсинг безопасным и эстетичным. Он также начал производить ювелирные украшения, которые имели вид фиксированного кольца и штанги с внутренней резьбой. Джим не сам разрабатывал эти конструкции. Идею он перенял у своего товарища из Германии и распространил ее, самостоятельно разрабатывая дизайн изделий из золота и серебра.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня социального бизнеса.

Дата выбрана в честь дня рождения Мохаммада Юнуса, который стал основателем микрофинансирования и микрокредитования. В 2006 году Юнус был награжден Нобелевской премией мира за весомый вклад в экономическое и социальное развитие общества.

Цель события - привлечь внимание к организациям, которые занимаются социальным предпринимательством: занимаются созданием рабочих мест, организуют питание бездомных, выработку энергии из отходов и тому подобное.

По церковному календарю сегодня День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

Кир был врачом в Александрии. После принятия христианства начал бесплатно лечить людей. Во время одного из путешествий Кир встретил проповедника Иоанна и с того времени они начали вместе помогать людям.

Во время усиления гонений на христиан Кира и Иоанна схватили, долго пытали, а затем казнили.

Наиболее известное перенесение мощей Кира и Иоанна произошло в V веке, когда их доставили в город Мена в Египте.

Именины сегодня празднуют Иван, Аркадий, Василий, Сергей.