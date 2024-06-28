28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59442 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145313 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141016 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119151 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130806 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84177 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92493 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98525 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89574 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219031 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40664 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18030 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17652 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40725 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19195 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141016 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219031 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305105 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9678 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30149 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27125 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119152 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32293 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

Київ • УНН

 • 105403 перегляди

Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина. Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті.

28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина, пише УНН.

Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті. У ХVІІ столітті Франція почала експортувати рожеве вино до Англії та Нідерландів.

Рожеве вино виробляють за особливою технологією виключно з ягід винограду червоних сортів. Єдине виключення з правил це рожеве шампанське, коли до сусла з білого винограду додають червоне вино.

Світовими лідерами з виробництва рожевого вина є, звісно, Франція, а також Італія, Португалія, Іспанія, США, Чилі та Аргентина.

Цікаво, що другою після Франції країною по споживанню рожевого вина на душу населення є Уругвай.

Рожеве вино є найромантичнішим і міцно асоціюється з богемним життям. Не дарма. Про це говорить, наприклад, широкий асортимент смаків і відтінків, які характерні для нього.

Кислотність, гарна структура, а також легка тлінність роблять це вино ідеальним доповненням до широкого асортименту їжі. Важливо пам’ятати, що одна із цінностей рожевих вин у тому, що вони дуже універсальні

Ласуни 28 червня відзначають день молочного шоколаду. Подія виникла у США і досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу. 

За однією з версій, молочний шоколад почали виробляти в Іспанії у ХVІІ столітті.

У 1839  на одній з кондитерських фабрик Німеччини почали виробляти молочний шоколад у вигляді напою. А вже за 30 років швейцарський кондитер Данієль Петер надав йому звичної для нас форми плитки

Масове виробництво молочного шоколаду почала британська компанія Cadbury. Найдорожчий батончик молочного шоколаду цієї компанії був проданий за 687 доларів через те, що у 1901 році побував в Антарктиді з експедицією, яку очолював Роберт Скотт.

Ще 28 червня можна долучитися до святкування Міжнародного дня пірсингу. Саме цього дня народився Джим Уорд, який першим у світі в 1978 році відкрив перший професійний салон пірсингу.

Незважаючи на те, що проколювання мочок вух та носа століттями було властиво деяким народам, саме Уорд зробив пірсинг безпечним та естетичним. Він також почав виробляти ювелірні прикраси, які мали вид фіксованого кільця та штанги з внутрішньою різьбою. Джим не сам розроблював ці конструкції. Ідею він перейняв у свого товариша з Німеччини та поширив її, самостійно розроблюючи дизайн виробів із золота та срібла.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня соціального бізнесу.

Дата обрана на честь дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування. У 2006 році Юнус був нагороджений Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний та соціальний розвиток суспільства.

Мета події - привернути увагу до організацій, які займаються соціальним підприємництвом: опікуються створенням робочих місць, організовують харчування безхатьків, вироблення енергії з відходів, тощо.

За церковним календарем сьогодні День перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

Кир був лікарем в Олександрії. Після прийняття християнства почав безкоштовно лікувати людей. Під час однією з подорожей Кир зустрів проповідника Івана і з того часу вони почали разом допомагати людям.

Під час посилення гонінь на християн Кира та Івана схопили, довго катували, а потім стратили.

Найбільш відоме перенесення мощів Кира та Івана відбулося у V столітті, коли їх доставили до міста Мена в Єгипті.

Іменини сьогодні святкують Іван, Аркадій, Василь, Сергій.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Чилі
Аргентина
Уругвай
Англія
Франція
Італія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Португалія
Сполучені Штати
Єгипет
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45