28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина, пише УНН.

Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті. У ХVІІ столітті Франція почала експортувати рожеве вино до Англії та Нідерландів.

Рожеве вино виробляють за особливою технологією виключно з ягід винограду червоних сортів. Єдине виключення з правил це рожеве шампанське, коли до сусла з білого винограду додають червоне вино.

Світовими лідерами з виробництва рожевого вина є, звісно, Франція, а також Італія, Португалія, Іспанія, США, Чилі та Аргентина.

Цікаво, що другою після Франції країною по споживанню рожевого вина на душу населення є Уругвай.

Рожеве вино є найромантичнішим і міцно асоціюється з богемним життям. Не дарма. Про це говорить, наприклад, широкий асортимент смаків і відтінків, які характерні для нього.

Кислотність, гарна структура, а також легка тлінність роблять це вино ідеальним доповненням до широкого асортименту їжі. Важливо пам’ятати, що одна із цінностей рожевих вин у тому, що вони дуже універсальні

Ласуни 28 червня відзначають день молочного шоколаду. Подія виникла у США і досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу.

За однією з версій, молочний шоколад почали виробляти в Іспанії у ХVІІ столітті.

У 1839 на одній з кондитерських фабрик Німеччини почали виробляти молочний шоколад у вигляді напою. А вже за 30 років швейцарський кондитер Данієль Петер надав йому звичної для нас форми плитки

Масове виробництво молочного шоколаду почала британська компанія Cadbury. Найдорожчий батончик молочного шоколаду цієї компанії був проданий за 687 доларів через те, що у 1901 році побував в Антарктиді з експедицією, яку очолював Роберт Скотт.

Ще 28 червня можна долучитися до святкування Міжнародного дня пірсингу. Саме цього дня народився Джим Уорд, який першим у світі в 1978 році відкрив перший професійний салон пірсингу.

Незважаючи на те, що проколювання мочок вух та носа століттями було властиво деяким народам, саме Уорд зробив пірсинг безпечним та естетичним. Він також почав виробляти ювелірні прикраси, які мали вид фіксованого кільця та штанги з внутрішньою різьбою. Джим не сам розроблював ці конструкції. Ідею він перейняв у свого товариша з Німеччини та поширив її, самостійно розроблюючи дизайн виробів із золота та срібла.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня соціального бізнесу.

Дата обрана на честь дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування. У 2006 році Юнус був нагороджений Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний та соціальний розвиток суспільства.

Мета події - привернути увагу до організацій, які займаються соціальним підприємництвом: опікуються створенням робочих місць, організовують харчування безхатьків, вироблення енергії з відходів, тощо.

За церковним календарем сьогодні День перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана.

Кир був лікарем в Олександрії. Після прийняття християнства почав безкоштовно лікувати людей. Під час однією з подорожей Кир зустрів проповідника Івана і з того часу вони почали разом допомагати людям.

Під час посилення гонінь на християн Кира та Івана схопили, довго катували, а потім стратили.

Найбільш відоме перенесення мощів Кира та Івана відбулося у V столітті, коли їх доставили до міста Мена в Єгипті.

Іменини сьогодні святкують Іван, Аркадій, Василь, Сергій.