В Воздушных силах предупредили о вражеских ракетах, которые направляются на Киев, передает УНН.

"Ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты направляются в направлении Киева через Бровары.