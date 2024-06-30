Украина попытается сделать все, чтобы разные мощные страны попытались справедливо закончить войну - Зеленский

Украина попытается сделать все, чтобы различные мощные страны попытались справедливо закончить войну, которую начала рф и безусловно в каких-то различных форматах и диалогах. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Все равно война закончится, все равно мы сделали первый шаг, прыжок с Саммитом мира. Мы все равно подготовим документ, мы попробуем сделать все, чтобы этот документ попал на стол представителям России и чтобы различные мощные страны попытались справедливо закончить эту войну, безусловно в каких-то различных форматах, диалогах. Безусловно полностью война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы. Окончание войны для каждого так быстро не делается, но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а тем или иным форматом диалога - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина в этом году должна сделать документ, должна сделать все, чтобы провести второй Саммит мира в этом году.

"Мы должны выстоять и должны максимально ослабить врага для того, чтобы к моменту переговоров они не были "волны", сверху", - сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, какая модель и в каких сферах может быть использована для нахождения решений с рф

Дополнение

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что на втором Саммите мира рф могут представить общее видение мира, но договор "а-ля минск" подписывать не будут.

Зеленский заявлял, присутствие России на втором Саммите мира будет говорить о том, что они решили, или их заставил мир закончить войну. Также рф может уже завтра начать переговоры, если они выйдут с украинских территорий.