Україна спробує зробити все, щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити війну - Зеленський

Україна спробує зробити все, щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити війну, яку розпочала рф й безумовно в якихось різних форматах та діалогах. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

Все одно війна закінчиться, все одно ми зробили перший крок, стрибок із Самітом миру. Ми все одно підготуємо документ, ми спробуємо зробити все щоб цей документ потрапив на стіл представникам росії й щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно в якихось різних форматах, діалогах. Безумовно повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі. Закінчення війни для кожного так швидко не робиться, але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а тим чи іншим форматом діалогу