Україна спробує зробити все, щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити війну - Зеленський
Київ • УНН
Україна намагатиметься підготувати документ і провести другий Саміт миру цього року. Також щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити цю війну.
Україна спробує зробити все, щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити війну, яку розпочала рф й безумовно в якихось різних форматах та діалогах. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.
Все одно війна закінчиться, все одно ми зробили перший крок, стрибок із Самітом миру. Ми все одно підготуємо документ, ми спробуємо зробити все щоб цей документ потрапив на стіл представникам росії й щоб різні потужні країни спробували справедливо закінчити цю війну, безумовно в якихось різних форматах, діалогах. Безумовно повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі. Закінчення війни для кожного так швидко не робиться, але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а тим чи іншим форматом діалогу
За його словами, Україна в цьому році повинна зробити документ, повинна зробити все, щоб провести другий Саміт миру в цьому році.
"Ми повинні вистояти і повинні максимально послабити ворога для того, щоб до моменту перемовин вони не були на "хвилі", згори", - сказав Зеленський.
Зеленський пояснив, яка модель та в яких сферах може бути використана для знаходження рішень з рф 30.06.24, 18:10 • 52112 переглядiв
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що на другому Саміті миру рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть.
Зеленський заявляв, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони вирішили, або їх змусив світ закінчити війну. Також рф може вже завтра розпочати перемовини, якщо вони вийдуть з українських територій.