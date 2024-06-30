30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

Сегодня, 30 июня, сегодня немало ученых и обычных любителей неизведанных глубин космоса могут присоединиться к празднованию Международного дня астероида, пишет УНН.

Событие в 2016 году начала Организация Объединенных Наций по инициативе большого количества общественных деятелей, среди которых был и астрофизик по образованию, гитарист рок-группы Qween Брайан Мэй.

Дату празднования выбрали неслучайно - 30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит.

Астероид - это небольшое каменное или металлическое небесное тело размером от нескольких метров до сотен километров, которое вращается по кеплеровской орбите вокруг Солнца. Меньшие небесные тела называют метеороидами, а более крупные - карликовыми планетами.

В настоящее время учеными обнаружено и идентифицировано более одного миллиона астероидов во Вселенной. Орбиты большинства известных астероидов расположены между орбитами Марса и Юпитера.

Самые известные астероиды: Паллада, Юнона, Веста, Эрос, Амур, Гидальго, Икар.

Ученые подсчитали, что Земля страдает от воздействия астероидов размером с футбольное поле, примерно раз в две тысячи лет. Примерно один раз в год в атмосферу Земли попадает метеорит размером с автомобиль, который обычно сгорает до того, как достичь поверхности нашей планеты.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню социальных сетей.

Появление интернета произвело революцию в коммуникации между людьми.

В 1980 году на базе сервиса CompuServe появился первый в мире текстовый чат в реальном времени Присоединившись к любому из тысяч дискуссионных форумов, можно было обсудить важные события и обменяться мнениями. Такие форумы оказались чрезвычайно популярными.

Первой социальной сетью называют платформу SixDegrees, созданную в 1997 году. Пользователи имели возможность создавать свои личные профили, приглашать друзей и посещать профили других пользователей. Платформа достигла отметки в 3,5 миллиона пользователей, но в 2001 году прекратила свое существование.

Начало 2000-х годов ознаменовалось конкуренцией между социальными сетями MySpace и Facebook. Благодаря удачным технологическим решениям в 2008 году Facebook обошел конкурентов по количеству пользователей.

Еще сегодня проходят различные мероприятия по случаю Международного дня парламентаризма.

30 июня 1889 года в Париже состоялась первая конференция Межпарламентского союза, на которой было представлено всего лишь несколько делегаций, ведь в мире на тот момент было очень мало стран, которые могли похвастаться наличием законодательного органа.

Сегодня сильные парламенты являются основой демократии в любой стране.

По церковному календарю сегодня Собор 12 апостолов.

В этот день верующие от дают дань уважения всем 12 ученикам Иисуса Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иакову Зеведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Матфею (Левию), Иакову Алфееву, Фадею, Симону Кананиту, а также Матвею, который стал апостолом вместо Иуды Искариота.

Именины сегодня празднуют Андрей, Иван, Матвей, Яков, Семен.