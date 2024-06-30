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30 червня: Міжнародний день астероїда, Всесвітній день соціальних мереж

Київ • УНН

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На даний час науковцями виявлено та ідентифіковано більше одного мільйона астероїдів у Всесвіті. Орбіти більшості відомих астероїдів розташовані між орбітами Марса та Юпітера.

30 червня: Міжнародний день астероїда, Всесвітній день соціальних мереж

Сьогодні, 30 червня, сьогодні чимало науковців та звичайних любителів незвіданих глибин космосу можуть долучитися до святкування Міжнародного дня астероїда, пише УНН.

Подію у 2016 році започаткувала Організація Об’єднаних Націй за ініціативи великої кількості громадських діячів, серед яких був і астрофізик за освітою, гітарист рок-гурту Qween Брайан Мей.

Дату відзначення обрали невипадково – 30 червня 1908 року на Землю впав Тунгуський метеорит.

Астероїд - це невелике кам'яне або металеве небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів, яке обертається кеплерівською орбітою навколо Сонця. Менші небесні тіла називають метеороїдами, а більші - карликовими планетами.

На даний час науковцями виявлено та ідентифіковано більше одного мільйона астероїдів у Всесвіті. Орбіти більшості відомих астероїдів розташовані між орбітами Марса та Юпітера.

Найвідоміші астероїди: Паллада, Юнона, Веста, Ерос, Амур, Гідальго, Ікар.

Науковці підрахували, що Земля страждає від впливу астероїдів розміром з футбольне поле, приблизно раз на дві тисячі років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль, який зазвичай згорає до того, як досягнути поверхні нашої планети.

Також сьогодні можна долучитися до Дня соціальних мереж.

Поява інтернету здійснила революцію у комунікації між людьми.

У 1980 році на базі сервісу CompuServe з’явився перший у світі текстовий чат в реальному часі Приєднавшись до будь-якого з тисяч дискусійних форумів, можна було обговорити важливі події та обмінятися думками. Такі форуми виявилися надзвичайно популярними.

Першою соціальною мережею називають платформу SixDegrees, створену у 1997 році. Користувачі мали змогу створювати свої створювати особисті профілі, запрошувати друзів та відвідувати профілі інших користувачів. Платформа досягла відмітки у 3,5 мільйони користувачів, але у 2001 році припинила своє існування.

Початок 2000-х років ознаменувався конкуренцію між соціальними мережами MySpace та Facebook. Завдяки вдалим технологічним рішенням у 2008 році Facebook обійшов конкурентів за кількістю користувачів.

Ще сьогодні відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня парламентаризму.

30 червня 1889 року у Парижі відбулася перша конференція Міжпарламентського союзу, на якій було представлено всього лише декілька делегацій, адже у світі на той момент було дуже мало країн, які могли похвалитися наявністю законодавчого органу.

Сьогодні сильні парламенти є основою демократії у будь-якій країні.

За церковним календарем сьогодні Собор 12 апостолів.

Цього дня віряни від дають шану усім 12 учням Ісуса Христа: Петру, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію (Левію), Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також Матвію, який став апостолом замість Іуди Іскаріота.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Іван, Матвій, Яків, Семен.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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