30 червня: Міжнародний день астероїда, Всесвітній день соціальних мереж
Київ • УНН
На даний час науковцями виявлено та ідентифіковано більше одного мільйона астероїдів у Всесвіті. Орбіти більшості відомих астероїдів розташовані між орбітами Марса та Юпітера.
Сьогодні, 30 червня, сьогодні чимало науковців та звичайних любителів незвіданих глибин космосу можуть долучитися до святкування Міжнародного дня астероїда, пише УНН.
Подію у 2016 році започаткувала Організація Об’єднаних Націй за ініціативи великої кількості громадських діячів, серед яких був і астрофізик за освітою, гітарист рок-гурту Qween Брайан Мей.
Дату відзначення обрали невипадково – 30 червня 1908 року на Землю впав Тунгуський метеорит.
Астероїд - це невелике кам'яне або металеве небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів, яке обертається кеплерівською орбітою навколо Сонця. Менші небесні тіла називають метеороїдами, а більші - карликовими планетами.
На даний час науковцями виявлено та ідентифіковано більше одного мільйона астероїдів у Всесвіті. Орбіти більшості відомих астероїдів розташовані між орбітами Марса та Юпітера.
Найвідоміші астероїди: Паллада, Юнона, Веста, Ерос, Амур, Гідальго, Ікар.
Науковці підрахували, що Земля страждає від впливу астероїдів розміром з футбольне поле, приблизно раз на дві тисячі років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль, який зазвичай згорає до того, як досягнути поверхні нашої планети.
Також сьогодні можна долучитися до Дня соціальних мереж.
Поява інтернету здійснила революцію у комунікації між людьми.
У 1980 році на базі сервісу CompuServe з’явився перший у світі текстовий чат в реальному часі Приєднавшись до будь-якого з тисяч дискусійних форумів, можна було обговорити важливі події та обмінятися думками. Такі форуми виявилися надзвичайно популярними.
Першою соціальною мережею називають платформу SixDegrees, створену у 1997 році. Користувачі мали змогу створювати свої створювати особисті профілі, запрошувати друзів та відвідувати профілі інших користувачів. Платформа досягла відмітки у 3,5 мільйони користувачів, але у 2001 році припинила своє існування.
Початок 2000-х років ознаменувався конкуренцію між соціальними мережами MySpace та Facebook. Завдяки вдалим технологічним рішенням у 2008 році Facebook обійшов конкурентів за кількістю користувачів.
Ще сьогодні відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня парламентаризму.
30 червня 1889 року у Парижі відбулася перша конференція Міжпарламентського союзу, на якій було представлено всього лише декілька делегацій, адже у світі на той момент було дуже мало країн, які могли похвалитися наявністю законодавчого органу.
Сьогодні сильні парламенти є основою демократії у будь-якій країні.
За церковним календарем сьогодні Собор 12 апостолів.
Цього дня віряни від дають шану усім 12 учням Ісуса Христа: Петру, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію (Левію), Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також Матвію, який став апостолом замість Іуди Іскаріота.
Іменини сьогодні святкують Андрій, Іван, Матвій, Яків, Семен.