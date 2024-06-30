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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированной Керчи сообщают о взрывах

В оккупированной Керчи сообщают о взрывах

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 18:30  •  28864 просмотра

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В оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы, местный житель подтвердил около пяти взрывов, два из которых были очень мощными, а российские системы противовоздушной обороны, по сообщениям, выпустили ракеты вблизи городов Армянск и Щелкино в Крыму.

В оккупированной Керчи были слышны звуки взрывов, рассказал Суспільне Крим местный житель, передает УНН.

Детали

"Да, очень громко в городе. Слышно было около пяти взрывов, два из них очень мощные", - отметил местный житель

Дополнение

Телеграм-канал Крымский ветер сообщает, что в районе Армянска в Крыму стреляла российская ПВО, предварительно по ракете.

Также по данным Крымского ветра, в Щелкино в Крыму есть попадания. Есть информация, что вторую ракету сбили, сообщают подписчики.

В оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога: вблизи Севастополя раздаются взрывы29 июня 2024, 06:25 • 25649 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
kerchКерчь
krymКрым
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