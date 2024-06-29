Утром 29 июня, в оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Местные сообщают, что на территории Крыма работала российская ПВО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Отмечается, что в Севастополе объявили воздушную тревогу, после чего в районе города были слышны взрывы. Вероятно, сработала российская система ПВО.

Местные также публикуют фото, на котором видны следы от ракет в небе.

Сделано, как минимум, два пуска ракет росППО в Севастополе - пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Дополнение

Информацию о работе ПВО подтвердил глава оккупационной администрации города Развожаев.

Напомним,

Министерство обороны Украины подтвердили поражение российского Центра космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму, который является важным для системы спутниковой связи и навигации.