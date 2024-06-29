В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу: поблизу Севастополя лунають вибухи
Київ • УНН
В окупованому росією Криму оголошена повітряна тривога. Наразі в районі Севастополя лунають вибухи, попередньо - робота російської ППО.
Вранці 29 червня, в окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Місцеві повідомляють, що на території Криму працювала російська ППО. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
Деталі
Зазначається, що в Севастополі оголосили повітряну тривогу, після чого в районі міста було чути вибухи. Ймовірно, спрацювала російська система ППО.
Місцеві також публікують фото, на якому видно сліди від ракет в небі.
Зроблено, як мінімум, два пуски ракет росППО в Севастополі
Доповнення
Інформацію про роботу ППО підтвердив голова окупаційної адміністрації міста развожаєв.
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