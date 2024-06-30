В окупованій Керчі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
В окупованому місті Керч у Криму пролунали вибухи, місцевий житель підтвердив близько п'яти вибухів, два з яких були дуже потужними, а російські системи протиповітряної оборони, за повідомленнями, випустили ракети поблизу міст Вірменськ і Щолкіно в Криму.
В окуповані Керчі було чутно звуки вибухів, розповів Суспільне Крим місцевий житель, передає УНН.
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"Так, дуже гучно у місті. Чутно було близько п'яти вибухів, два з них дуже потужні", — зазначив місцевий житель
Доповнення
Телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, що в районі Вірменська у Криму стріляла російська ППО, попередньо по ракеті.
Також за даними Кримського вітера, у Щолкіному у Криму є влучання. Є інформація, що другу ракету збили, повідомляють передплатники.
В окупованому Криму оголошено повітряну тривогу: поблизу Севастополя лунають вибухи29.06.24, 09:25 • 26575 переглядiв