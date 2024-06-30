Обломки вражеских ракет упали в одном из районов Киевщины: есть информация о пострадавших и повреждениях зданий
Киев • УНН
Обломки вражеской ракеты упали в одном из районов Киевской области, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.
В Киевский области зафиксированы падения обломков на территории одного из районов. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как сообщил Кравченко, на Киевщине регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
Зафиксированы падения обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий. На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые
Начальник ОВА указал, что информация о последствиях вражеской атаки уточняется.
Также Кравченко в очередной раз обратился к каждому жителю Киевщины с призывом не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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