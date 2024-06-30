Уламки ворожих ракет впали в одному із районів Київщини: є інформація про постраждалих та пошкодження будівель
Київ • УНН
Уламки ворожої ракети впали в одному з районів Київської області, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.
У Київський області зафіксовані падіння уламків на території одного з районів. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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Як повідомив Кравченко, на Київщині регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі
Начальник ОВА вказав, що інформація щодо наслідків ворожої атаки уточнюється.
Також Кравченко вкотре звернувся до кожного жителя Київщини із закликом не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
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