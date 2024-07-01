Bloomberg: Boeing обвиняют в мошенничестве в США

Министерство юстиции планирует выдвинуть Boeing обвинения в мошенничестве после того, как прокуроры заявили, что компания не смогла выполнить согласованную программу борьбы с мошенничеством после двух смертельных авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Министерство юстиции даст Boeing время до конца недели, чтобы решить, признает ли он себя виновным или предстанет перед судом.

Соглашение о признании вины предусматривало назначение наблюдателя для контроля за соблюдением Boeing законов о мошенничестве.

В 2021 году компания Boeing оплатила уголовный штраф в размере 243 миллиона долларов, но смогла избежать уголовных обвинений, связанных с двумя авиакатастрофами, когда согласилась создать и внедрить программу, которая бы выявляла и предотвращала любые нарушения федерального закона о мошенничестве.

Дополнение

Недавние расследования компании после инцидента во время полета на рейсе авиакомпании Alaska Airlines показали, что компания не соответствовала требованиям борьбы с мошенничеством.

Сообщается, что в воскресенье Министерство юстиции встретилось с семьями двух жертв катастрофы, чтобы обсудить возможное соглашение о признании вины Boeing.

В США семьи погибших в авиакатастрофе Boeing требуют для компании рекордный штраф в почти 25 миллиардов долларов