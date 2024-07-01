Bloomberg: Boeing звинувачують у шахрайстві в США
Київ • УНН
Міністерство юстиції США звинуватить Boeing у шахрайстві за невиконання узгодженої програми боротьби з шахрайством після смертельних авіакатастроф у 2018-2019 роках.
Міністерство юстиції планує висунути Boeing звинувачення в шахрайстві після того, як прокурори заявили, що компанія не змогла виконати узгоджену програму боротьби з шахрайством після двох смертельних авіакатастроф у 2018 і 2019 роках. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що Міністерство юстиції дасть Boeing час до кінця тижня, щоб вирішити, чи визнає він себе винним чи постане перед судом.
Угода про визнання провини передбачала призначення спостерігача для контролю за дотриманням Boeing законів про шахрайство.
У 2021 році компанія Boeing сплатила кримінальний штраф у розмірі 243 мільйони доларів, але змогла уникнути кримінальних звинувачень, пов’язаних із двома авіакатастрофами, коли погодилася створити та впровадити програму, яка б виявляла та запобігала будь-яким порушенням федерального закону про шахрайство.
Доповнення
Нещодавні розслідування компанії після інциденту під час польоту на рейсі авіакомпанії Alaska Airlines показали, що компанія не відповідала вимогам боротьби з шахрайством .
Повідомляється, що в неділю Міністерство юстиції зустрілося з родинами двох жертв катастрофи, щоб обговорити можливу угоду про визнання провини Boeing.
У США родини загиблих в авіакатастрофах Boeing вимагають для компанії рекордний штраф у майже 25 мільярдів доларів20.06.24, 13:31 • 13560 переглядiв