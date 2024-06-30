Запрос на мобилизацию формирует руководство ВСУ, они идут по этому плану - Зеленский

Запрос на количество людей, которых нужно мобилизовать формирует руководство ВСУ. Президент видел цифры и сегодня они идут по этому плану. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

"Количество, этот запрос формирует руководство ВСУ. Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии. Я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это, но тактические действия, сколько нужно на фронте людей - это нужно чтобы формулировало всегда военное руководство. Военное руководство сформулировало, цифры я видел и сегодня они идут по этому плану", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал идею относительно лотереи кого мобилизовать.

"Проговаривалась когда-то такая лотерея, я считаю, что это не очень этично к тем кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно для всех", - отметил Зеленский.

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Дополнение

В следующем месяце, в июле повестки в Украине для военнообязанных смогут отправлять обычной почтой.