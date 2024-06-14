Мобілізація в Україні: у липні повістки почнуть розсилати поштою
Київ • УНН
В Міноборони заявили, що у липні повістки в Україні для військовозобов'язаних зможуть надсилати звичайною поштою.
Наступного місяця повістки в Україні для військовозобов'язаних зможуть надсилати звичайною поштою. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає УНН.
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За його словами, після 16 липня, після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних, повістки можуть надсилати поштою.
Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так - розповів речник Міноборони.
Лазуткін також уточнив алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.
Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена. (...) Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення - пояснив Лазуткін.
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